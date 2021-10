Tony Carreira volta a subir ao palco e agradece aos fãs: "Não sabem a força que me têm dado"

Concerto em Elvas estava há muito esgotado.

Com casa cheia em Elvas, num concerto há muito esgotado, Tony Carreira fez questão de devolver o carinho ao público que esteve com ele, do princípio ao fim do concerto: " Vocês não sabem a força que têm dado", disse, emocionado, já a meio do espetáculo.

Mais de quatro mil pessoas, de vários pontos do país, marcaram presença numa noite emotiva, onde o cantor fez questão de trazer para o alinhamento as canções que têm marcado a sua vida, dos " Sonhos de Menino", ao " A Minha Guitarra ".