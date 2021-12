Tony já consultou processo da morte da filha Sara Carreira

Cantor pediu imagens captadas pela CMTV, a apreensão dos veículos envolvidos e informações da Brisa.

Com o segredo de justiça levantado, Tony pôde finalmente ficar a par dos detalhes da investigação. "Já consultámos o processo. De momento não iremos fazer comentários", disse ao

o advogado do cantor, André Matias de Almeida.

Antes disso, em conjunto com a ex-mulher, Fernanda Antunes, o artista fez três pedidos ao tribunal, que foram recusados, de acordo com a ‘TV Mais’: a "apreensão dos veículos envolvidos no acidente à ordem do processo, garantindo que os mesmos não sejam alterados e possam ser reanalisados no âmbito do processo"; a "apreensão das imagens do canal de televisão