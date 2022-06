Torturadores e assassinos de Jéssica usam remédios para calar gritos da menina

Dívida de 400 euros de bruxaria na origem dos crimes. Criança torturada durante cinco dias ficou desfigurada.

A dívida começou em 400 euros. Inês queria uma bruxaria da amiga, Ana Cristina - conhecida por Tita -, para que o companheiro não a deixasse. Acertaram o preço, combinaram os feitiços, mas zangaram-se rapidamente. Inês não pagou, Ana Cristina ameaçou-a, o caso terminou no rapto de Jéssica. A menina, de três anos, foi espancada de forma violenta e vai hoje a enterrar.





