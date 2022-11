Toxicodependente agride e mata mãe em incêndio no Porto

Maria negou dar dinheiro para droga e o filho lançou fogo à casa. Regou papéis com álcool e deitou móveis por cima da vítima.

Bruno Rodrigues é consumidor de cocaína, heroína e álcool. Na madrugada de quarta-feira, pediu à mãe dinheiro para os vícios, mas esta recusou. Irritado, o homem de 36 anos agrediu-a e deitou vários móveis por cima dela, no sótão transformado em quarto onde Maria Manuela Brito dormia, na Rua do Monte Alegre, no Porto. Pegou num isqueiro, regou vários papéis com álcool etílico e ateou o incêndio, que rapidamente tomou toda a divisão.





Conheça a história completa no site do Correio da Manhã.