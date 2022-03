Trabalhador de 43 anos morre na Mina de Neves-Corvo

Um homem de 43 anos, trabalhador na Mina de Neves-Corvo, em Almodôvar, concelho de Castro Verde, morreu na madrugada desta quarta-feira, vítima de suposta acumulação de gases dentro da mina.

Filipe Venâncio é a vítima mortal do acidente, que ocorreu após uma explosão de pedras dentro da mina, no turno anterior.

A empresa, Somincor-Sociedade Mineira de Neves Corvo SA, já veio a público prestar as suas condolências, mostrando-se em choque e entristecida com o acidente, assegurando que irá dar todo o apoio à família.As atividades da mina encontram-se neste momento suspensas por tempo indeterminado.O último acidente mortal na empresa ocorreu em setembro de 2020, em que morreu um homem de 40 anos.As causas da morte ainda estão a ser investigadas pelas entidades competentes.A Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) esteve no local.