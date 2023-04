Trabalhador de 56 anos morre após ser atingido por tubos que estava a descarregar de camião em Braga

Óbito foi declarado no local.

Um homem de 56 anos morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho numa empresa do Parque Industrial de Pitancinhos, em Palmeira, Braga, disse fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

Segundo a fonte, o alerta foi dado perto das 15h00.

A vítima terá sido atingida pela queda de tubos que estava a descarregar de um camião.

Para o socorro, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Braga e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do INEM, mas o óbito acabaria por ser declarado no local.

A GNR tomou conta da ocorrência.