Trabalhador ferido com gravidade em aluimento de terra em Braga

Homem foi salvo por colega de trabalho.

Um homem de 54 anos sofreu ferimentos graves, esta segunda-feira, ao início da tarde, quando abria uma vala num passeio, em palmeira, Braga. O trabalhador foi arrastado para o interior da vala, devido a um aluimento de terra. Foi salvo por um colega que assistiu a tudo e conseguiu retirar o colega da vala.

O acidente de trabalho aconteceu pouco depois das 13h30, na rua de S. José, em Palmeira. A vítima foi arrastada pela terra e terá ficado apenas com a cabeça de fora. Sofreu ferimentos graves. Foi assistido no local pelos bombeiros Sapadores de Braga e uma equipa médica da VMER do Hospital de Braga, para onde foi transportado.