Traficante usa filho para branquear lucro da droga em Lisboa

Homem vai a julgamento com outros oito arguidos, em Lisboa.

Um homem, de 60 anos, com cadastro por envolvimento em negócios de droga, usou diversas contas bancárias do próprio filho para branquear o dinheiro obtido na gestão de uma rede de tráfico internacional. Vai a julgamento com outros oito arguidos, em Lisboa, por crimes de tráfico agravado e branqueamento de capitais. O filho não foi acusado.