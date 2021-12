Traficante volta a Portugal para passar Natal e acaba detido

Homem estava do País há mais de dois meses. Era o último suspeito de uma rede de tráfico de droga que faltava apanhar.

Um homem de 30 anos, investigado pela Polícia Judiciária da Guarda por suspeita de integrar uma rede de tráfico de droga e que se tinha ausentado do País em outubro, foi agora detido quando regressou a casa para passar a época natalícia.









Na sequência de operações realizadas nos últimos dois meses, a PJ já tinha detido sete homens e duas mulheres, pessoas que integravam uma rede de tráfico de estupefacientes que atuava no Interior do País. Foram também apreendidos produtos estupefacientes, bem como objetos relacionados com o tráfico de droga.

No início desta semana, a PJ da Guarda acabou por deitar a mão ao suspeito que faltava apanhar. Trata-se de um homem sem ocupação profissional e já possuidor de antecedentes policiais pela prática do crime de tráfico de droga. Segundo apurou o CM, este homem foi detido após se ter ausentado do País há cerca de dois meses. No entanto continuou sob vigilância dos investigadores da PJ que o acabaram por deter quando regressou a casa com vista a passar a época natalícia.





Segundo adianta a PJ, este homem “mantinha estreitas ligações com os restantes elementos do grupo e participação ativa na atividade ilícita”. O suspeito foi presente a um juiz do Tribunal da Guarda, que o libertou com a condição de não se poder ausentar do concelho onde reside e de não contactar com os outros nove arguidos.





Ficou também sujeito a apresentações trissemanais às autoridades policiais.