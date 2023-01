Traficantes de droga montam radar e câmara térmica para vigiar barcos e aviões das polícias

Sofisticado equipamento estava montado à entrada do rio Guadalquivir, onde os braços de água que se prolongam pelo parque nacional de Doñana.

Uma rede de traficantes de droga da Andaluzia (sul de Espanha) tinha montados, no terraço de uma casa com vista sobre o mar, na localidade de Chipiona, na zona de Cádis, um radar e uma câmara térmica que lhes permitia vigiar, dia e noite, as movimentações dos barcos e dos aviões das polícias.

O sofisticado equipamento, com aplicações militares e robotizado, estava montado à entrada do rio Guadalquivir, onde os braços de água que se prolongam pelo parque nacional de Doñana são muito utilizados pelos narcotraficantes que trazem haxixe do Norte de África. Chipiona, onde estava o radar, fica, em linha reta, a apenas 100 quilómetros do Algarve.

Desmantelados un radar operativo y funcional y una cámara térmica en #Chipiona

Se usaban para controlar buques y aeronaves de los servicios policiales

Se usaban para controlar buques y aeronaves de los servicios policiales

10 detenidos como presuntos autores de delitos contra la salud pública y pertenencia a organización criminal







Segundo foi esta quarta-feira divulgado pela Polícia Nacional espanhola, foi ainda apanhado um segundo radar que estava prestes a ser instalado. Foi detido um total de dez suspeitos. Realizaram-se ainda buscas nas localidades de Puerto de Santa María e Jerez de la Frontera. A mesma organização já havia perdido, no ano passado, mais de três toneladas de haxixe e várias lanchas, encontradas precisamente nos canais de água do Guadalquivir e do Guadalete, rio que fica ainda mais próximo de Cádis.

Além de trabalhar para si própria, a rede desmantelava dava ainda apoio, mediante contrapartidas, a outras redes de tráfico de droga – nomeadamente na vigilância através de radar dos barcos e aviões das autoridades.