Traficantes deitam fardos de haxixe borda fora em Faro e conseguem escapar

GNR recuperou mais de uma tonelada de droga na Ria Formosa.

A embarcação, carregada de droga, foi detetada, esta sexta-feira à tarde, a navegar na ria Formosa, na zona de Faro, pelo Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR. Os movimentos suspeitos chamaram a atenção dos militares, que desencadearam de imediato uma operação que culminou com a apreensão de 30 fardos de haxixe, com um peso total de 1125 quilos.Segundo oapurou junto de fonte da Unidade de Controlo Costeiro (UCC) da GNR, os traficantes, cujo número não foi possível esclarecer, mal se aperceberam da aproximação das autoridades trataram de atirar a droga borda fora, de forma a conseguirem velocidade para poderem escapar, o que veio a acontecer.Perante esta situação e já com várias dezenas de fardos de haxixe dentro de água, os militares do Destacamento de Controlo Costeiro de Olhão da GNR optaram, como medida de segurança - e também porque estavam a uma distância significativa da embarcação suspeita -, por proceder à recolha dos fardos de haxixe. A droga seria proveniente do Norte de África, com destino ao mercado europeu.