Traficantes usaram mergulhadores para recuperar cocaína encontrada no exterior do casco de navio

Embarcação Star Script atracou esta madrugada, às 3h00 da manhã.

Cerca de cinquenta quilos de cocaína foram encontrados, esta sexta-feira no casco do navio no Porto de Setúbal. A embarcação Star Script atracou esta madrugada, às 3h00 da manhã.

Os trabalhos que aconteceram no Porto de Setúbal envolveram diligências para detetar os presumíveis mergulhadores que tentaram fazer o resgate da droga que foi escondida no casco do Navio Star Spirit no Porto de Setúbal. Os traficantes usaram técnicas de mergulho para tentar recuperar cocaína encontrada em casco de navio

Nesta operação, foram capturados 43 quilos de cocaína com recurso a técnicas de mergulho forense. O estupefaciente encontrado faz parte de um conjunto de investigações entre a Polícia Judiciária e a Polícia Marítima.



No local estiveram 7 meios terrestres, 40 agentes da Polícia Marítima e cerca de 6 inspetores da Polícia Judiciária. Houve também duas embarcações envolvidas na segurança do perímetro.