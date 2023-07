Tráfico de droga viaja pelos bairros do Porto com toxicodependentes a injetarem-se em plena luz do dia

Na freguesia de Ramalde e nos bairros Cerco e Lagarteiro os moradores vivem aterrorizados com a situação.

A venda de droga no Porto parece nunca mais ter fim. Depois de um policiamento de 24 horas ter terminado com o tráfico no bairro da Pasteleira e de Pinheiro Torres, surgem agora novas rotas de droga. Os moradores, que vivem aterrorizados, não suportam a situação. São obrigados a ver, diariamente, toxicodependentes a injetarem as substâncias em plena luz do dia.Sabia mais no site do Correio da Manhã.