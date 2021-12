Tragédia no Hospital São João provocada por doente com alucinações

Uso de isqueiro ou cigarro aceso pelo doente provocou o incêndio, no domingo, que tirou a vida a outro doente.

Internado há vários meses na Pneumologia do Hospital de S. João, Porto, o utente tinha uma doença oncológica no cérebro que causa alucinações. O uso de um isqueiro ou um cigarro aceso pelo doente - a investigação apurará - provocou o incêndio, no domingo, que tirou a vida a outro doente, acamado na enfermaria. Quatro doentes sofreram queimaduras graves e 18 profissionais ficaram feridos, tendo vários colocado a vida em risco para salvar os utentes.





