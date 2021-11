Transferência do jogador Osorio leva a buscas na SAD do Tondela

Beirões também recebem diligências judiciais.

Uma equipa de inspetores do fisco está na manhã desta quinta-feira na SAD do Tondela. A informação, apurada por, foi confirmada pela sociedade auri-verde numa nota oficial emitida no seu site."Uma equipa de inspetores da Autoridade Tributária e Aduaneira esteve esta quinta-feira no Estádio João Cardoso onde solicitou ao CD Tondela colaboração numa operação que está a desenvolver. O CD Tondela prestou o auxílio pedido no acesso a toda a documentação e informação numa conduta totalmente cooperante com os inspetores e operação em causa", pode ler-se.

Equipa de inspetores procurava "ocumentos relacionados com um processo de transferência do jogador Osório, jogador de nacionalidade venezuelana que chegou ao Tondela em 2016. Foi emprestado ao Porto e regressou ao Tondela, tendo sido novamente negociado com o Porto por vários milhões de euros. Depois terá voltado para o Tondela. Em 2020 assinou com o Parma onde joga até hoje.