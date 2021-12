Trânsito normalizado na VCI, no Porto, após colisão entre carro e camião no sentido Freixo-Arrábida

Via esteve parcialmente cortada, mas foi reaberta às 11h50.

Dois feridos é o resultado de uma aparatosa colisão na Via de Cintura Interna, no Porto, junto à saída para a A3, no sentido Freixo/Arrábida.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.





O alerta foi dado às 11h05.No local estão os Sapadores do Porto, o INEM e a PSP.As causas do acidente são desconhecidas. A VCI esteve parcialmente cortada, mas foi reaberta às 11h50.