Treinador do Chelsea critica adeptos por cantarem para Abramovich durante minuto de homenagem à Ucrânia

Não era o momento para fazer isso. Se mostramos solidariedade, então mostramos solidariedade mas devemos fazê-lo juntos", explicou.

"Se uma pessoa importante do nosso clube ou de outro clube, infelizmente, morre, mostramos um minuto de respeito, não é o momento de passar outras mensagens, é o momento de mostrar respeito", acrescentou Tuchel.Ainda na semana passada, o treinador também perdeu a calma durante uma conferência pelas várias perguntas que os jornalistas lhe fizeram acerca da guerra. "Vocês têm de parar! Eu não sou político. Eu nunca estive numa guerra, sinto-me mal até por falar nisso. Têm de parar de me fazer estas perguntas para as quais não tenho resposta", disse indignado.