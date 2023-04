Treinador do Liverpool ferido após autocarro da equipa ser atacado

'Citizens' bateram o clube da cidade dos Beatles por quatro bolas a uma.

Club statement - Manchester City FC vs Liverpool FC — Manchester City (@ManCity) April 1, 2023

O Manchester City revelou em comunicado que o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, ficou ferido na sequência de um ataque ao autocarro dos 'reds', este sábado, após o jogo entre as duas equipas.Os 'citizens' bateram o clube da cidade dos Beatles por quatro bolas a uma, num jogo que se realizou na cidade de Manchester. Após o encontro, o autocarro do Liverpool foi atacado, quando passava por uma zona residencial, e o técnico da equipa visitante terá ficado, alegadamente, ferido, após ser atingido por um projétil.