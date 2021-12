54 detidos e 12 feridos nos confrontos entre adeptos antes do Benfica-Dínamo Kiev. Veja as imagens

12 dos 54 detidos foram assistidos pelo INEM e transportados para uma unidade hospitalar.

A PSP deteve 54 adeptos e 12 foram transportados ao hospital na sequência de confrontos antes do jogo da Liga dos Campeões em futebol entre o Benfica e os ucranianos do Dínamo Kiev, que se disputou em Lisboa.



Os vídeos mostram que foram atiradas tochas e outros materiais pirotécnicos naquela que foi uma autêntica batalha campal nas imediações do estádio. Foram ainda disparados 17 tiros para o ar.

Os confrontos aconteceram momentos antes do início do jogo que terminou com a vitória do Benfica que garante agora a presença nos 'oitavos' na Liga dos Campeões.