Três alpinistas portugueses resgatados num refúgio nos Picos da Europa

Alerta para o resgate foi dado pela companheira de um dos alpinistas depois de perder o contacto com os três homens.





por meio de mensagens naquele mesmo dia, nas quais relataram que estavam no abrigo e que o tempo não estava favorável e, que por isso, acreditavam que poderiam estar presos e sem cobertura. No sábado, por volta das 08h35, foram acionados o Grupo de Intervenção de Montanha da Guarda Civil e um helicóptero, que procedeu ao resgate das pessoas que se encontravam em boas condições no abrigo.

A Guarda Civil resgatou três alpinistas portugueses do refúgio Vega Huerta, na passada sexta-feira, perto da Muralha Sul de Pena Santa nos Picos da Europa, em Léon, Espanha.De acordo com a imprensa espanhola, as autoridades receberam, cerca das 20h20, a chamada de uma mulher que se encontrava em Portugal, que alertou para o facto de ter perdido contacto com o companheiro e os dois amigos portugueses que o acompanhavam. A última vez que conseguiu comunicar com os desaparecidos foi