Três cenários de resposta face à evolução da pandemia traçados por Graça Freitas

"Bom cenário" prevê atual "tendência estável e decrescente" da pandemia, variante Delta como predominante e a vacina sem perder a eficácia.

Portugal atingiu hoje 85% da população com uma dose da vacina contra a covid-19, anunciou este domingo a diretora-geral da Saúde, ao adiantar que estão previstos três cenários de resposta face à evolução da pandemia nos próximos meses.

O "bom cenário" prevê que se mantenha a atual "tendência estável e decrescente" da pandemia, em que a variante Delta continuará a ser a predominante e a vacina não perde a sua eficácia, salientou Graça Freitas na SIC Notícias.



"No segundo cenário pode acontecer uma subida lenta do número de casos porque a vacina pode ir perdendo o seu efeito ao longo do tempo, mas ainda sem uma nova variante. Será um cenário de mais casos, provavelmente, mais ligeiros do que graves", adiantou a diretora-geral.