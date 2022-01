Três crianças feridas com gravidade em acidente com três carros em Palmela. Autor do embate fugiu

Dois menores levados de helicóptero para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Pelo menos três crianças, com idades entre os três e os nove anos, ficaram feridas com gravidade num despiste seguido de colisão entre três carros no Poceirão, em Palmela.

O acidente deixou ainda três feridos ligeiros.





O condutor que embateu fugiu do local, apurou o, tendo sido intercetado algum tempo após a fuga.

A Estrada Nacional 5, entre Rio Frio e Poceirão, está totalmente cortada nos dois sentidos.

O helicóptero do INEM foi acionado para o local e fará o transporte de duas das crianças para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Grande aparato com 53 operacionais e 21 operacionais dos Bombeiros do Pinhal Novo, Montijo e Águas de Moura, INEM e GNR no local.



Uma equipa de psicólogos de INEM foi acionada para o local.