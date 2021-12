Três doses da vacina da Pfizer contra Covid-19 neutralizam variante Ómicron

Farmacêutica está a preparar uma nova vacina que deverá estar disponível em março de 2022.



Três doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19 têm capacidade de neutralizar a nova variante Ómicron.A conclusão foi apresentada esta sexta-feira pela empresa com base num estudo laboratorial inicial.A farmacêutica está a preparar uma nova vacina que deverá estar disponível em março de 2022.As primeiras conclusões demonstram que, quando comparado com a inoculação com duas doses, a dose de reforço oferece 25 vezes mais anticorpos em comparação com as duas doses.