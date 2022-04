Três empresários detidos por roubo e venda de automóveis de gama alta

Foram apreendidas sete viaturas das marcas Porsche, BMW e Audi.

Três empresários, entre os 28 e os 56 anos, foram detidos por suspeitas de crimes de recetação, falsificação de documentos, burla qualificada e detenção de armas proibidas, divulgou a Polícia Judiciária através de comunicado.

As detenções ocorreram na sequência de um inquérito que investiga um esquema de furto, recetação, falsificação de documentos, legalização e venda de veículos automóveis.



Estes veículos, "provenientes de furtos praticados nas zonas norte e sul do país, eram canalizados para local recatado, onde seriam submetidos a alterações físicas e documentais, através de processos de falsificação, passando a circular com matrícula e documentos de outras viaturas idênticas nacionais", pode ler-se no comunicado.

Foram apreendidas sete viaturas automóveis de gama alta, das marcas Porsche, BMW e Audi, bem como inúmeros componentes dessas mesmas marcas.

Os suspeitos, todos de nacionalidade portuguesa, não têm relação formal com a atividade do comércio e reparação automóvel nem antecedentes criminais por este tipo de ilícitos. Vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.