Três encapuzados assaltam idoso dentro do carro em Santa Maria da Feira

Um grupo de três encapuzados assaltou, esta segunda-feira, com uma arma de fogo, um homem, de 72 anos, quando seguia no seu carro, em Santa Maria da Feira.

Os assaltantes conseguiram escapar com cerca de 10 mil euros e também um cordão de ouro que a vítima trazia ao pescoço.

O alerta foi dado, cerca das 13h00, para a GNR dos Carvalhos, para um assalto na via pública, na rua dos Camalhões, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.Os ladrões bloquearam o carro da vítima e partiram o vidro traseiro para conseguirem entrar no carro. Com recurso a uma arma de fogo, obrigaram o condutor a entregar o dinheiro e o ouro.A vítima foi levada para o hospital de Santa Maria da Feira.O caso foi entregue à Polícia Judiciária do Porto.