Cinco feridos em acidente e atropelamento na A1 em Anadia. Trânsito totalmente cortado no sentido Norte-Sul

Alerta foi dado às 18h15.

Uma pessoa ficou ferida na sequência de uma colisão entre dois carros na A1, na zona de Anadia. Depois do acidente, duas pessoas saíram do carro e foram atropeladas por uma terceira viatura, tendo ficado gravemente feridos.



Há 27 operacionais no local, entre eles os Bombeiros de Oliveira do Bairro e de Aveiro-Velhos, a GNR e uma ambulância do INEM.





A via está totalmente cortada ao trânsito no sentido Norte-Sul e há quase 10km de fila.

