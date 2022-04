Três feridos em desacatos à porta de bar no Porto

Um vigilante de um bar terá sido atingido com uma garrafa na cabeça.

Três pessoas ficaram feridas na sequência de desacatos, na madrugada deste sábado, à porta de um bar da rua Cândido dos Reis, na cidade do Porto.

De acordo com o que o CM apurou junto de fonte da PSP, o alerta foi dado entre as 04h30 e as 05h00, envolvendo seguranças e clientes. Segundo a mesma fonte, um dos vigilantes terá sido atingido com uma garrafa na cabeça.

Os três feridos foram assistidos no local, não tendo necessitado de transporte hospitalar.

Não há registo de detenções.