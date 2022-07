Três feridos em tiroteio num bar no Porto

Vítimas foram transportadas para o hospital de Santo António.

Um tiroteio num bar no Porto, na madrugada desta quinta-feira, fez três feridos.

Ao que o

apurou, dois suspeitos entraram no bar de Shisha na rua da Torrinha, no Porto, e efetuaram quatro disparos no interior do estabelecimento.

As vítimas foram transportadas para o hospital de Santo António.

O

sabe que um dos feridos é Hélder Correia, irmão de Natalino Correia e Ilídio Correia. O

e

pelo grupo da Ribeira liderado por Bruno Pidá, na sequência do caso Noite Branca.

Os suspeitos de realizarem os disparos estão em fuga.



Em atualização