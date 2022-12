Três feridos graves em acidente entre dois carros e um reboque na A4 em Penafiel

Trânsito está condicionado e a circulação realiza-se apenas numa faixa.

Três pessoas ficaram gravemente feridas, esta quarta-feira à tarde na sequência de um acidente entre três viaturas, dois carros e um reboque, na A4, sentido Porto-Amarante, na zona de Croca, Penafiel.Desconhecem-se para já as circunstâncias do acidente. O trânsito está condicionado e a circulação realiza-se apenas numa faixa devido ao acidente. Para o local foram enviados meios dos Bombeiros Voluntáios de Penafiel e do INEM.As vítimas foram transportadas para o Hospital de São João, no Porto.O alerta foi dado às 14h52.