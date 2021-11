Três homens apanhados pela PSP a furtar catalisadores em Odivelas

Detidos já estavam referenciados pelas autoridades.

Investigadores criminais da PSP de Loures prenderam em flagrante, ao final da noite de sábado, três homens que estavam a furtar catalisadores em automóveis.





O CM sabe que as detenções foram feitas pelas 23h00 de sábado, numa rua do centro de Odivelas. Os três homens já estavam referenciados pelo furto de catalisadores pela PSP, que os vigiava. O momento certo encontrado pelos polícias para a detenção ocorreu após a concretização de um destes crimes. Além do catalisador furtado, os três homens tinham ferramentas, como rebarbadoras e chaves de fendas, normalmente usadas nesta atividade. Vão ser presentes a tribunal.