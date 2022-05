Três homens armados e encapuzados assaltam ouriversaria na estação da Fertagus do Pragal, em Almada

Local foi despojado de uma quantidade ainda indeterminada de peças em ouro e prata.

Três homens encapuzados e armados com uma arma de pequeno calibre (suspeita-se que possa ter sido uma arma de alarme), assaltaram pelas 13h30 desta segunda-feira uma ourivesaria na estação da Fertagus do Pragal, em Almada.

O grupo criminoso entrou na estação acompanhado por uma quarta pessoa, a quem encostaram a pistola à cabeça. Gritaram para os outros comerciantes, passageiros e responsáveis da estação que se tratava de um refém. Desconhece-se, para já, a veracidade deste cenário.

A ourivesaria foi despojada de uma quantidade ainda indeterminada de peças em ouro e prata, com o gang a fugir rapidamente.

Usaram uma viatura de apoio estacionada nas imediações, que sabe o CM já foi entretanto recuperada no Bairro Amarelo, situado nas traseiras da estação do Pragal.



A PSP tem um forte dispositivo de segurança no local. Aguarda-se pela chegada da Polícia Judiciária de Setúbal, que irá assumir a investigação.