Três homens detidos usar crianças para tentar furtar LIDL de Oliveira do Bairro

Suspeitos usaram uma carrinha com matrícula cancelada para se deslocarem sem serem identificados.

Três homens tentaram furtar, esta manhã de quinta-feira, no LIDL de Oliveira do Bairro, três caixas de camarão.Os três suspeitos usaram três crianças para tentarem furtar, sem passarem pela linha de caixa, os produtos pela porta principal da superfície comercial.A GNR de Oliveira do Bairro foi acionada para o local. No entanto, quando a patrulha chegou ao supermercado, já os homens tinham escapado sem concretizar o furto.Os suspeitos usaram, para se deslocarem, uma carrinha com matrícula cancelada.