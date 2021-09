Três homens usam máscaras de ‘La Casa de Papel’ para roubar CTT no Seixal

Suspeitos encontram-se em prisão preventiva.

Os três homens que, tal como o CM noticiou sexta-feira, foram travados nesse dia pela PSP após terem assaltado uma estação dos CTT da Cruz de Pau, Seixal, cometeram o crime disfarçando-se com máscaras da série de TV ‘La Casa de Papel’ - série de culto espanhola que retrata um assalto à Casa da Moeda espanhola. As máscaras, com o rosto de Salvador Dalí, foram apreendidas pela polícia.

Os suspeitos, que já estão em prisão preventiva, foram apanhados dentro de um café onde se tentaram esconder após terem abandonado o carro (roubado com violência a uma uma funcionária do Hospital Garcia de Orta, em Almada) e fugido a pé. A PSP apreendeu-lhes ainda quatro facas, os 1985 euros em numerário roubados dos CTT, quatro pares de luvas e um molho de chaves de viaturas.

A vítima do roubo do carro teve de receber assistência médica.