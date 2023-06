Três jovens esfaqueados na Festa da Juventude em Lagoa

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Portimão.

Três jovens, entre os 16 e 19 anos, foram esfaqueados nas imediações do recinto da Festa da Juventude, em Lagoa, no Algarve, este sábado. As agressões ocorreram já depois da festa terminar, no exterior.As vítimas foram transportadas com gravidade para o Hospital de Portimão. Osabe que os jovens já não correm perigo de vida.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lagoa, o INEM e a Polícia Judiciária (PJ) a fazer diligências.Não há suspeitos identificados. Mas ao que oapurou, os jovens não estão a cooperar com as autoridades para esclarecer o que aconteceu, o que indica que se pode tratar de uma rixa entre conhecidos.