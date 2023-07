Dominado incêndio que deflagrou no Pinhal Novo

No local estiveram três meios aéreos.

Um incêndio lavrou, este domingo, junto do parque campismo do Pinhal Novo, em Palmela.O alerta foi dado às 16h09.No local estiveram 87 elementos apoiados por 27 viaturas e três meios aéreos. Entre eles, os Bombeiros do Pinhal Novo, Moita, Palmela, Montijo e Setúbal.