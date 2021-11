Três menores filmam-se a atirar gato de grande altura para estrada no Porto

Animal sobreviveu à queda e está para adoção.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra três jovens menores, em São Roque, no Porto, a atirarem um gato de uma grande altura para o meio de uma estrada movimentada. Uma das jovens grava enquanto outras duas tratam de atirar o animal.

Nas imagens chocantes a que o CM teve acesso, o gato cai na estrada com um estrondo e quase é atropelado por um carro que passava no local. Escapa por pouco, levantando-se e começando a subir a escada de acesso ao local onde estão as três menores.

Ao que o CM apurou, o animal sobreviveu ao episódio de maus-tratos, foi recolhido e encontra-se à espera de uma família que o adote.