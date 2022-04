Três meses de terror: Mulher ameaça jornalista Clara de Sousa com martelo

Agressora, de 39 anos, tentava entrar armada no edifício do Grupo Impresa, que detém a SIC, quando foi detida pela PSP.

A pivô da SIC Clara de Sousa, de 54 anos, viveu os últimos três meses aterrorizada por uma mulher. A agressora, de 39, foi detida pela PSP na semana passada à porta do Grupo Impresa, que detém o canal de TV, em Paço de Arcos, Oeiras, quando tentava entrar no edifício com um martelo para atacar a jornalista.