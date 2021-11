Três migrantes à conta do Estado detidos por vaga de assaltos violentos em Lisboa

Trio marroquino chegado ilegalmente a Portugal em 2020.

Integraram um dos sete grupos de migrantes marroquinos que, em 2019 e 2020, desembarcaram nas costas do Algarve. O objetivo de todos era o mesmo: requerer asilo político. Mesmo depois de em agosto de 2020 terem estado envolvidos num motim no aeroporto do Porto, tendo passado pela prisão, os três homens permaneceram em Portugal, sendo alojados numa residencial na Rua Passos Manuel, em Lisboa.