Três mortos em despiste de carro seguido de incêndio na Trofa

No local estiveram 23 operacionais dos bombeiros, apoiados por nove viaturas.

Três pessoas morreram na sequência do despiste de um carro, que começou a arder, na Trofa.

Uma vítima sobreviveu ao despiste e foi levada, pelos bombeiros da Trofa, para o Hospital de Famalicão. Foram acionados dois psicólogos para o local para assistir os familiares das vítimas.