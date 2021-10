Três suspeitos detidos por roubo com caçadeira no Porto

Ladrões são acusados do crime de roubo com arma de fogo e furtos qualificados.

A Polícia Judiciária deteve esta quarta-feira três suspeitos pelo crime de roubo com arma de fogo e furtos qualificados, em dois estabelecimentos, na zona de Amarante, no Porto.

No dia 1 de outubro, cerca das 2h00, os três homens ameaçaram o proprietário de um café com uma caçadeira depois de este ter encerrado o estabelecimento e roubaram-lhe todo o dinheiro que trazia com ele.





Ainda nesse dia, os ladrões dirigiram-se a outro estabelecimento na mesma zona e arrombaram a porta, tendo furtado diversas bebidas e bens que estavam à venda.Esta quarta-feira os três suspeitos voltaram a assaltar o proprietário do café que já tinham anteriormente roubado, igualmente após o fecho do estabelecimento, levando todo o dinheiro que este levava consigo.Da mesma forma que tinham já procedido no dia 1 de outubro, regressaram ao outro café na mesma zona, arrombaram a porta de entrada e furtaram diversos bens.Os detidos têm idades entre os 21 e 26 anos, não têm antecedentes criminais, e vão ser presentes a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação.