Tribunal absolve Dux João Gouveia e Lusófona de pagarem indemnização a pais das vítimas do Meco

Decisão sobre o processo cível foi conhecida esta quinta-feira.

O tribunal de Setúbal absolveu o ex-Dux João Gouveia e a Universidade Lusófona do pagamento de cerca de 1 milhão de euros de indemnizações às famílias dos seis jovens que morreram na Praia do Meco, em Dezembro de 2013.

Segundo o despacho informativo da Presidência do Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal, foram "considerados improcedentes os pedidos deduzidos nos autos pelos Autores, absolvendo-se os Réus".

O tribunal considerou ainda improcedente o pedido feito pela Lusófona e por João Gouveia da condenação dos pais por litigância de má-fé.



Advogado tinha pedido condenação

O advogado que representa as famílias das seis vítimas da tragédia do Meco pediu a condenação do antigo Dux, João Gouveia, e da Universidade Lusófona. Os dois réus do processo cível tiveram, segundo Vítor Parente Ribeiro, “responsabilidade conjunta na praxe” que levou às mortes na madrugada de 15 de dezembro de 2013, na praia.



Sobrevivente

Os seis estudantes que morreram na praia do Meco estavam com João Miguel Gouveia, dux da Comissão de Praxes da Lusófona. João Gouveia foi o único que sobreviveu.