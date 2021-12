Tribunal aceita recurso dos EUA e coloca Julian Assange mais perto de ser extraditado

Este é o primeiro passo para um eventual julgamento do cofundador do WikiLeaks nos EUA.

Um Tribunal Reino Unido autorizou o recurso interposto pelo governo dos EUA sobre a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange.Este é o primeiro passo para um eventual julgamento de Assange nos EUA, que poderá enfrentar acusações que incluem violação de uma lei de espionagem e conspiração para hackear computadores do governo.Recorde-se que o pedido de extradição havia sido negado no início do ano, alegando a possibilidade de suicídio de Assange dadas as condições prisionais nos Estados Unidos.De acordo com a Reuters, as autoridades norte-americanas terão garantido condições de detenção ao Reino Unido.Cabe à ministra do Interior, Priti Patel, supervisionar a aplicação da lei no Reino Unido e tomar a decisão final sobre a extradição.O cofundador do WikiLeaks recebeu um pedido de asilo em 2012 após um processo de extradição pedido pela Suécia, que o investigava por alegadas relações sexuais com mulheres sem consentimento.