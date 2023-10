Tribunal confirma penas de 17 e 20 anos para os dois arguidos acusados de matar Fábio Guerra

Agente da PSP morreu devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo.

O Tribunal da Relação de Lisboa confirmou, esta quinta-feira, as penas de 17 e 20 anos aos dois arguidos, Vadym Hrynko e Cláudio Coimbra, acusados de matarem o agente da PSP Fábio guerra.Recorde-se que o a gente da PSP Fábio Guerra, de 26 anos, morreu em 21 de março de 2022, no Hospital de São José, em Lisboa, devido a "graves lesões cerebrais" sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, em Alcântara, quando se encontrava fora de serviço.A família do agente da PSP vai receber 432 mil euros de indemnização.