Tribunal da Relação confirma 25 anos de cadeia para empresário que mandou atear incêndio mortal no Porto

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a pena de 25 anos aplicada, na primeira instância, ao empresário chinês Chenglong Li, que incendiou um prédio, no Porto, em 2019, e matou um dos moradores.Além dos crimes a que foi condenado em primeira instância, os juízes desembargadores imputaram-lhe ainda a prática de mais dois crimes de homicido tentado, pelo facto de ter colocado em risco a vida dos moradores dos prédios vizinhos.O caso ocorreu em março de 2019. No prédio moravam uma idosa e três filhos. Um deles morreu carbonizado.