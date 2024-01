Tribunal da Relação de Lisboa tira da cadeia homem que sequestrou e violou namorada

Agrediu, violou e amarrou namorada no regresso das férias. Juízes dizem que são necessárias provas do perigo.

Um homem que estava em prisão preventiva, por ter sujeitado a namorada a um verdadeiro terror, que incluiu violação e sequestro com cordas que a asfixiavam, foi retirado da cadeia por uma decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, para onde o suspeito recorreu da medida de coação aplicada por um juiz de Cascais. Está agora obrigado a ficar em casa dos pais, em Albufeira, com pulseira eletrónica. Os juízes desembargadores (dois deles mulheres) validam os factos, mas entenderam que não basta alegar que há perigo de fuga ou de importunar a vítima, “o necessário é demonstrar, com base em provas ou indícios, que tais perigos com elevado grau de certeza se podem materializar”.