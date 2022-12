Tribunal de Contas intensifica fiscalização em 2023

Saúde, Educação e Segurança Social são algumas das áreas que vão ter atenção especial.

O Tribunal de Contas (TdC) vai intensificar, no próximo ano, "o controlo nas áreas de maior risco e dimensão financeira" das entidades públicas, segundo o Plano de Ação para 2023. O documento divulgado esta terça-feira aponta ainda para a realização de 123 auditorias, a verificação interna de 613 contas e a realização de 20 estudos e pareceres, entre outras ações.