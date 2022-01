Tribunal de Guimarães dá razão a idoso que reclama falta de sexo à mulher mais nova

No dia do casamento, a mulher recusou-se a beijar o marido e nessa mesma noite negou-se a dormir com ele. No dia seguinte, saiu de casa, à qual não regressou durante dois dias. A falta de afeto e intimidade entre o casal, que nunca chegou a partilhar a cama, levou o homem, um ex-imigrante de Vila Verde com 80 anos, a pedir a anulação do casamento, em 2015. Seis meses depois deu entrada com um processo de divórcio litigioso.