Tribunal Europeu culpa Rússia pela morte de opositor de Putin

País sempre negou responsabilidade na morte de Alexander Litvinenko, forte crítico do presidente russo.

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos disse, esta terça-feira, que a Rússia foi responsável pelo assassinato de Alexander Litvinenko, em 2006.Aos 43 anos, Alexander foi envenenado comdepois de bebér um chá verde no Millennium Hotel, em Londres.Um forte crítico do presidente russo Vladimir Putin, o homem fugiu da Rússia para viver em Inglaterra em 2000, seis anos antes de falecer.Em 2016, um inquérito já tinha concluído que existia uma grande probabilidade de que Putin tivesse autorizado a inteligência russa a matar Alexander. Ainda assim, o país sempre negou qualquer tipo de responsabilidade na morte do homem.