Tribunal iliba André Ventura após queixa de Fernando Rosas por difamação

Durante inquérito, o líder do Chega teve a sua imunidade parlamentar levantada a pedido do Ministério Público.

O Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu esta quinta-feira não levar a julgamento André Ventura, deputado e líder do Chega, por difamação contra Fernando Rosas, fundador do Bloco de Esquerda.



Em causa estava uma publicação na sua página na rede social Facebook, de fevereiro deste ano, na qual escreveu: "Fernando Rosas diz que Marcelino da Mata [um dos militares portugueses mais condecorados da Guerra do Ultramar] foi um criminoso, mas foi ele que torturou homens e sequestrou mulheres em 1976".

A decisão de não pronúncia foi tomada após um inquérito, no decurso do qual André Ventura teve a sua imunidade parlamentar levantada a pedido do Ministério Público.