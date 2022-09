Tribunal Superior chumba acusação no caso da morte de Sara Carreira

Ministério Público recusou corrigir o despacho e recorreu da nulidade para Relação.

A Relação de Évora rejeitou o recurso do Ministério Público (MP) e mandou refazer a acusação do processo do acidente que conduziu à morte da cantora Sara Carreira. A decisão surge quase dois anos depois do acidente na A1 que vitimou a filha do cantor Tony Carreira. O processo está parado há sete meses, depois de a juíza de instrução criminal de Santarém anular a acusação.

